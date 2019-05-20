Стояло виття швидких! ЗСУ провели блискучу операцію на Донбасі

Збройні сили України успішно провели масштабну операцію зі знищення військової техніки ворога в Первомайську в окупованій Луганській області.

Так, бійці 54-ї механізованої бригади ліквідували і вивели з ладу 21 одиницю бойової і колісної техніки окупаційних військ РФ. Про це повідомив у Facebook відомий волонтер Юрій Мисягін.

"Рано вранці у п'ятницю, 17 травня, в момент, коли відбувалася ротація одного батальйону на інший, 6-го полку так званої "народної міліції ЛНР" противник був абсолютно розслаблений, вся колісна і гусенична військова техніка стояла практично скопом в одному місці – саме в цей момент прийшла небесна кара. Кара за всі ті нещодавні обстріли мирних селищ і тилів", – написав він.

ЗСУ на Донбасі dt.ua

За словами Мисягіна, розвідкою було отримано інформацію про точний час і місце початку ротації у противника. Ведучи вогонь одразу з трьох напрямів, українські воїни знищили і пошкодили чотири МТЛБ, вантажівки КамАЗ і УРАЛ, а також 15 одиниць іншого автотранспорту (таблетки, УАЗи).

"Поки противник вираховував, звідки працювала перша група і починав відповідні дії щодо них, там уже нікого не було, а з зовсім іншого місця починалася робота наступної групи. Всі групи абсолютно спокійно зробили свою роботу і злагоджено відійшли на безпечну відстань", – поділився Мисягін.

Крім того, волонтер розповів, що в районі Первомайська довго "стояло виття швидких", які возили поранених. "Упевнений, що ця успішна бойова операція увійде в історію війни на Донбасі", – написав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українські захисники з окремого загону спеціального призначення Національної гвардії "Азов" у зоні проведення ООС на Донбасі знищили гаубицю терористів.

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