"Стетхему і не снилося!" Українські танкісти потужно відповіли на популярний флешмоб

Військовослужбовці ЗСУ придумали нову альтернативу Bottle Cap Challenge, який захопив світ, використовуючи для виконання його умов БМП і зенітні установки.

Ефектні кадри показав в Instagram офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц). "Куди там Стетхему! Тракі – сила", – написав він (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Bottle Cap Challenge в ЗСУ Скріншот із відео

Так, учасники флешмобу традиційно повинні відкрити пляшку ударом ноги і зняти це на відео. Українські військові підійшли до умов творчо.

Свій ролик показав також воїн ЗСУ Єгор Акулінін, продемонструвавши міць української бойової техніки.

Відзначимо, що в челленджі раніше засвітилися чимало відомих особистостей, зокрема актор Джейсон Стетхем. Він набрав популярності в інтернеті в середині червня. Флешмоб запустив боєць MMA з Казахстану Карен Пашікян.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі опублікували смішне відео, на якому військовослужбовець 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ намагається полагодити свою бойову машину, розмовляючи з нею, як із коханою дівчиною.

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