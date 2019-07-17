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"Стетхему і не снилося!" Українські танкісти потужно відповіли на популярний флешмоб

20.9т Читати матеріал російською

Військовослужбовці ЗСУ придумали нову альтернативу Bottle Cap Challenge, який захопив світ, використовуючи для виконання його умов БМП і зенітні установки.

Ефектні кадри показав в Instagram офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц). "Куди там Стетхему! Тракі – сила", – написав він (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

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Bottle Cap Challenge в ЗСУ

Bottle Cap Challenge в ЗСУ

Скріншот із відео

Так, учасники флешмобу традиційно повинні відкрити пляшку ударом ноги і зняти це на відео. Українські військові підійшли до умов творчо.

Свій ролик показав також воїн ЗСУ Єгор Акулінін, продемонструвавши міць української бойової техніки.

Відзначимо, що в челленджі раніше засвітилися чимало відомих особистостей, зокрема актор Джейсон Стетхем. Він набрав популярності в інтернеті в середині червня. Флешмоб запустив боєць MMA з Казахстану Карен Пашікян.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі опублікували смішне відео, на якому військовослужбовець 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ намагається полагодити свою бойову машину, розмовляючи з нею, як із коханою дівчиною.

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Особа
Джейсон Стетхем
Місце
Україна
Тег
ЗСУ
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Марковец Люба
Марковец Люба
Синочки, гордимося ВАМИ....
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Filonoff Dmitry
Filonoff Dmitry
Мне понравилось видео с открыванием бутылки, особенно - состояние дульного среза танкового орудия! Раковины и сколы выглядят так высокодекоративно! Похоже, девайс найден на помойке... Украинцы из этой штуки ещё и стреляют, или ею можно только бутылки открывать?:)
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Переможный-Шароваренко Хаврыла
Переможный-Шароваренко Хаврыла
Ничто не ясно на поганой мове. Что там с танками?
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