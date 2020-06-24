Степанов заявив про неминучість другої хвилі COVID-19 в областях України

В українських лікарнях почали ретельну підготовку до можливої другої хвилі захворюваності на COVID-19.

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Про це під час брифінгу 24 червня повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Він зазначив, що в деяких областях країни вона буде неминучою.

"Я вам можу сказати, що ми всі вже ретельно працюємо над розгортанням другої хвилі наших лікарень, які надаватимуть допомогу хворим на коронавірусну інфекцію. Ми вже розуміємо, що вона буде в деяких областях з таким ставленням до наших рекомендацій і різким зростанням кількості людей, які госпіталізуються", – сказав Степанов.

Міністр підкреслив, що в лікарні потрапляють пацієнти з важким перебігом недуги, а не безсимптомним. Він ще раз звернувся до українців з проханням дотримуватися протиепідемічних рекомендацій.

"Я вкотре звертаюся до вас – подумайте над цими цифрами. Подумайте над тим, що колись може закінчитися і друга, і третя хвиля лікарень. Просто не буде можливості надавати медичну допомогу", – додав глава МОЗ.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Україні встановлено новий антирекорд щодо COVID-19. Заражено вже більш як 39 тисяч осіб.