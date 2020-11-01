Степанов закликав працювати віддалено під час карантину

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов нагадав, що ще 13 жовтня українцям було рекомендовано переходити на віддалений режим роботи.

Під час щоденного брифінгу 1 листопада він наголосив, що рекомендації в постанові Кабінету міністрів стосуються всіх компаній і організацій, незалежно від форми власності (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Крім того, суб'єктам господарювання радили максимально змінювати час початку і закінчення роботи. Це також стосується органів місцевого самоврядування та органів влади.

Степанов зазначив, що це робиться для того, щоб максимально зменшити контакти між людьми.

"Коли ми зменшуємо контакти між людьми, ми розриваємо цей ланцюг передачі інфекції", – наголосив міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, із понеділка, 2 листопада, в Україні почне діяти новий розподіл на карантинні зони, введений у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19.