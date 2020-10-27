Степанов заговорив про 1 мільйон тестувань на COVID-19 за місяць
Зараз в Україні щодня роблять приблизно 40 тисяч перевірок
До кінця року МОЗ має намір вийти на 75 тисяч
Рекордний план Степанова стане можливим завдяки новому закордонному методу
Міністерство охорони здоров'я України має намір збільшити кількість тестувань на COVID-19 серед населення до 1 мільйону на місяць.
Про це під час брифінгу повідомив очільник МОЗ Максим Степанов. За його словами, досягнути такого охоплення можна завдяки новому методу експрес-діагностики (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Водночас Степанов наголосив, що українські вчені також розробили ефективну тест-систему, яка буде використовуватися у лабораторіях.
"Наразі ми дійшли вже майже до 40 тисяч тестувань. Відповідно до наших можливостей, які в нас є, до середини листопада ми маємо вийти на 50 тис. тестувань на добу. Далі – до 75 тис. тестувань до кінця року. Чи задовольняє нас в повному обсязі така кількість тестувань, виходячи з динаміки захворюваності? Звичайно, не задовольняє. Звичайно, ми розуміємо, що нам треба додавати інші методи діагностики COVID-19", – пояснив міністр.
"Що ми ще плануємо запровадити? Зараз закінчуються випробування наших українських тест-систем на визначення антигену методом ІФА. В такий спосіб ми можемо суттєво збільшити кількість тестувань. Другий метод – це експрес-метод визначення антигену", – додав Степанов.
Він зазначив, що ці тести тільки з'явилися у світі буквально місяць тому. Тому українська влада зараз провела перемовини з компаніями-постачальниками на предмет того, яку кількість тестів вони зможуть привезти в нашу країну.
"В наших планах – довести кількість тестувань таким експрес-методом до мільйона тестувань на місяць", – підсумував Степанов.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Степанов розповідав, що новітні українські тест-системи на антиген стануть певною заміною ПЛР і дозволять збільшити охоплення людей діагностикою. Розробку уже внесли у спеціальний стандарт, аби розпочати застосування.