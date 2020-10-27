Степанов заговорив про 1 мільйон тестувань на COVID-19 за місяць

Міністерство охорони здоров'я України має намір збільшити кількість тестувань на COVID-19 серед населення до 1 мільйону на місяць.

Про це під час брифінгу повідомив очільник МОЗ Максим Степанов. За його словами, досягнути такого охоплення можна завдяки новому методу експрес-діагностики (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Водночас Степанов наголосив, що українські вчені також розробили ефективну тест-систему, яка буде використовуватися у лабораторіях.

"Наразі ми дійшли вже майже до 40 тисяч тестувань. Відповідно до наших можливостей, які в нас є, до середини листопада ми маємо вийти на 50 тис. тестувань на добу. Далі – до 75 тис. тестувань до кінця року. Чи задовольняє нас в повному обсязі така кількість тестувань, виходячи з динаміки захворюваності? Звичайно, не задовольняє. Звичайно, ми розуміємо, що нам треба додавати інші методи діагностики COVID-19", – пояснив міністр.

"Що ми ще плануємо запровадити? Зараз закінчуються випробування наших українських тест-систем на визначення антигену методом ІФА. В такий спосіб ми можемо суттєво збільшити кількість тестувань. Другий метод – це експрес-метод визначення антигену", – додав Степанов.

Він зазначив, що ці тести тільки з'явилися у світі буквально місяць тому. Тому українська влада зараз провела перемовини з компаніями-постачальниками на предмет того, яку кількість тестів вони зможуть привезти в нашу країну.

"В наших планах – довести кількість тестувань таким експрес-методом до мільйона тестувань на місяць", – підсумував Степанов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Степанов розповідав, що новітні українські тест-системи на антиген стануть певною заміною ПЛР і дозволять збільшити охоплення людей діагностикою. Розробку уже внесли у спеціальний стандарт, аби розпочати застосування.