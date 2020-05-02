Українські медики, які працюють з COVID-19, не отримали надбавку в 300% через владу на місцях.

При цьому в регіони були відправлені гроші на зарплати. Про це в ефірі ТСН повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"У нас було два підвищення і дві обіцянки, які були виконані з боку центрального органу виконавчої влади. Перше – це 300%. Ми порахували всі без винятку суми, які ми повинні були перевести в регіони, і все до копійки ці цифри були переведені в регіони. Далі вже пішла відповідальність місцевих органів влади і головних лікарів, інших чиновників", – сказав він.

Максим Степанов

За його словами, нині в міністерстві розбираються, чому медики не отримали гроші.

"Я впевнений, я зможу довести це до кінця. І всі наші обіцянки, які ми дали по 300%, – вони будуть в повному обсязі виплачені з відповідними виплатами", – запевнив він.

Також Степанов пообіцяв, що в квітні лікарі отримають надбавки в повному обсязі.

"Кошти на це є, можливо, деяка затримка в кілька днів для перерахування цих коштів, але в повному обсязі держава забезпечила саме заробітну плату цих лікарів. Те, що стосується невиконання своїх обов'язків на місцях, я в змозі довести це до кінця і в змозі переконати місцевих керівників виконати той борг, який вони зобов'язані зробити", – підсумував міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Максим Степанов сказав, що на початку травня медики, що працюють з хворими COVID-19, отримають всі кошти за квітневими розрахунками.

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