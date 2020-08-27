Степанов уточнив, які школи не відкриються з 1 вересня

Які школи не відчиняться з 1 вересня в Україні. Колаж
Навчання відбуватиметься у всіх школах України за винятком навчальних закладів, що знаходяться в зонах з червоним рівнем епідемічної небезпеки COVID-19.
Про це під час брифінгу 27 серпня повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Він підкреслив, що у жовтій, помаранчевій і зелених зонах школи працюватимуть.
"І це зрозуміло, тому що червоний рівень небезпеки означає дуже велику кількість хворих в цьому районі, яка була зафіксована за останні 14 днів, в залежності від чисельності населення", – пояснив Степанов
Рівненська область: місто Дубно, Костопільський район, Рівненська район, Радивилівський район.
Львівська область: місто Самбір.
Івано-Франківська область: місто Коломия, Тисменицький район, Косівський район, Городенківський район.
Чернівецька область: місто Чернівці, Кіцманський район, Заставнівський район.
Подивитися, які регіони України знаходяться в червоній, помаранчевій, жовтій або зеленій зонах можна на інтерактивній карті.
Епідемічні показники на рівні районів і міст обласного значення (reachinitiative.maps.arcgis.com)
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Міністерство охорони здоров'я України опублікувало повний перелік нововведень в роботі шкіл в умовах епідемії коронавірусу.
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