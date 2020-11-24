Степанов уточнив передумови для повного локдауну в Україні
Глава МОЗ заявив, що кількість ліжок із хворими на COVID-19 зростає
Через це в медичній системі країни може трапитися колапс
Введення будь-яких карантинних обмежень він назвав життєвою необхідністю
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що повний локдаун в Україні можливий в разі колапсу медичної системи.
А нині, визнає глава МОЗ, до цього і йде, адже кількість ліжко-місць у медустановах вичерпується. Про це він сказав ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
Введення будь-яких обмежень міністр назвав просто життєвою необхіднсьтю для країни в реаліях пандемії.
"Зважаючи на сьогоднішню динаміку, ми можемо говорити, що критична завантаженість – це від 25 до 30 тисяч нових заражень на добу. У такому випадку завантаженість нашої медичної системи може бути близькою до 80%, а це вже серйозна цифра", – пояснив він.
Глава МОЗ додав, що складна ситуація з місцями для пацієнтів із COVID-19 спостерігається у лікарнях трьох регіонів – Києві, Одесі та на Харківщині. Загалом же, за його словами, в країні зайнято вже 52% таких ліжко-місць.
Нагадаємо: на тлі погіршення ситуації з коронавірусом у світі деякі країни ухвалили рішення ввести повторний локдаун, щоб зупинити швидке зростання захворюваності – розглядається цей варіант і в Україні. Про те, що таке локдаун, які умови його введення і чи можливий він у нашій країні найближчим часом – читайте в матеріалі.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
народний депутат від фракції "Слуга народу", представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Василь Мокан сказав, що уряд введе повний локдаун в Україні, якщо інші заходи не допоможуть зупинити зростання захворюваності на COVID-19.
А позаштатний радник глави Офісу президента, ексмністр економіки Тимофій Милованов заявив, що на різдвяні свята в Україні потрібно ввести ще жорсткіші карантинні обмеження для боротьби з пандемією коронавірусу. Вони, зокрема, повинні тривати не менше трьох-чотирьох тижнів.