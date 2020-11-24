Степанов уточнив передумови для повного локдауну в Україні

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що повний локдаун в Україні можливий в разі колапсу медичної системи.

А нині, визнає глава МОЗ, до цього і йде, адже кількість ліжко-місць у медустановах вичерпується. Про це він сказав ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Введення будь-яких обмежень міністр назвав просто життєвою необхіднсьтю для країни в реаліях пандемії.

"Зважаючи на сьогоднішню динаміку, ми можемо говорити, що критична завантаженість – це від 25 до 30 тисяч нових заражень на добу. У такому випадку завантаженість нашої медичної системи може бути близькою до 80%, а це вже серйозна цифра", – пояснив він.

Глава МОЗ додав, що складна ситуація з місцями для пацієнтів із COVID-19 спостерігається у лікарнях трьох регіонів – Києві, Одесі та на Харківщині. Загалом же, за його словами, в країні зайнято вже 52% таких ліжко-місць.

Нагадаємо: на тлі погіршення ситуації з коронавірусом у світі деякі країни ухвалили рішення ввести повторний локдаун, щоб зупинити швидке зростання захворюваності – розглядається цей варіант і в Україні. Про те, що таке локдаун, які умови його введення і чи можливий він у нашій країні найближчим часом – читайте в матеріалі.

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