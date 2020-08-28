Степанов сказав, скільки масок на день потрібно дитині в школі

На день дитині в школі буде достатньо однієї маски для захисту від коронавірусної інфекції.

Про це на брифінгу розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Він зазначив, що одноразова маска розрахована на три години безперервного носіння.

"Якщо дитина користується такою звичайною одноразовою маскою, їй досить однієї маски на день, тому що вона не завжди в ній перебуває. Тому просто поклав у кишеню, коли починаються уроки, і на перерві потім надів маску", – пояснив міністр.

Степанов нагадав, що існують і багаторазові маски. Їх можна випрати й попрасувати після уроків, а потім надіти заново.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, МОЗ оновив перелік протиепідемічних заходів під час навчання в школах через епідемію коронавірусу. У навчальних закладах обмежать масові заходи, проведуть розмітку території й заборонять організацію харчування за зразком шведського столу. Нововведення також стосуватимуться розкладу і шкільного транспорту.

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