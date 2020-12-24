Степанов пояснив, чому ресторанам дозволили працювати всю ніч у Новий рік

Робота ресторанів у новорічну ніч на кілька годин довше навряд чи істотно вплине на зростання кількості хворих COVID-19.

Таку думку висловив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов на зустрічі з журналістами в четвер, 24 грудня, передає кореспондент OBOZREVATEL. Водночас міністр підкреслив, що в країні очікується зростання "коронавірусної" статистики через свята.

Глава МОЗ пояснив, чому уряд дозволив закладам харчування працювати до 7 ранку в ніч із 31 грудня на 1 січня. Раніше від них вимагали закритися вже о 01:00 через карантин.

Степанов визнав: навряд чи ресторани та кафе планували дотримуватися такої суворої норми.

"Навряд чи хтось почне зачинятися о першій годині ночі. Ми розуміємо – хтось буде до другої ночі, третьої, а потім залучати Нацполіцію і зачиняти всіх – навряд чи це правильно", – сказав міністр.

"До того ж не думаю, що робота на оду-три години довше вплине на зростання кількості хворих", – вважає він.

Степанов додав, що через масові святкування Нового року, коли люди не дотримуються протиепідемічних правил, інфікованих буде більше.

"Ми бачимо, скільки людей приходить на відкриття ялинок. Ми бачимо, як люди дотримуються правил. Безумовно, все це призведе до зростання кількості хворих. COVID-19 передається повітряно-крапельним шляхом, а ризик інфікування дуже високий на відстані декількох десятків сантиметрів", – зазначив міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, локдаун в Україні буде діяти з 8 до 24 січня 2021 року. Максим Степанов раніше заявив, що скасовувати його не планують.