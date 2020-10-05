Степанов сказав, чи загрожує Україні новий локдаун через COVID-19
Очільник МОЗ нагадав, що в Україні діє адаптивний карантин
За його словами, такий формат виправдав себе
Також Степанов нагадав показники, після яких Ізраїль вирішив повернутися до жорстких обмежень
Україна поки не йтиме шляхом Ізраїлю і не вводитиме повторно повний локдаун через пандемію коронавірусу COVID-19.
Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Він вважає, що поки нашій державі достатньо тих обмежувальних заходів, які вже діють.
"Ізраїль, так, зробив локдаун на два тижні після того, як вони зафіксували, здається, 6 250 хворих. Поки ми діємо в умовах адаптивного карантину", – наголосив урядовець.
"Крім того, ми вже бачимо, що міста й райони, де ми вводили "червоний" рівень епідемічної безпеки і які дотримувались відповідних правил, у них знижувалася відповідно захворюваність за 14 днів. Ми це одразу бачимо за цифрами", – додав Степанов.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше заступник міністра охорони здоров'я України, головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що для введення повного карантину в країні не варто прив'язуватися до якоїсь дати.
Він також наголосив, що вдаватися до таких кроків не доведеться, якщо всі будуть дотримуватися протиепідемічних норм.
Нагадаємо, Ізраїль повернувся до посиленого карантину з 25 вересня через істотний приріст захворюваності та смертності від коронавірусу.