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Степанов про рекорд із COVID-19: українці мають змиритися з новою реальністю

Олексій Тітофф
Олексій Тітофф
Суспільство
15,5 т.
Степанов про рекорд із COVID-19: українці мають змиритися з новою реальністю

Тільки дотримання правил обережності допоможе в боротьбі зі щораз більшою кількістю нових заражених коронавірусом (COVID-19).

Так, для ТСН міністр охорони здоров'я України Максим Степанов прокоментував новий добовий "рекорд" у нашій країні – 3144 випадки зараження.

"Зупинка коронавірусу та зменшення кількості хворих – шлях один. Це дотримання правил нової реальності, встановлених у країні. Іншого не існує. Вірус передається тільки таким шляхом", – сказав глава МОЗ.

Зазначимо, що станом на ранок п'ятниці, 11 вересня, в Україні офіційно підтверджено 148 756 випадків коронавірусної інфекції. З них 3144 – виявлено за минулу добу, що стало новим "рекордом" із добового приросту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 11 вересня коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 28,3 млн осіб. За минулу добу було виявлено 301 521 випадок нових інфікованих.

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УкраїнаКоронавірусМіністерство охорони здоров'яМаксим Степанов
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