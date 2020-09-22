Степанов про фестиваль у Запоріжжі в розпал COVID-19: просто треш якийсь

Після проведення музичного фестивалю "Khortytsia Freedom" у Запоріжжі 19-20 вересня, у місті може трапитися спалах коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це на брифінгу із протидії поширенню коронавірусу у вівторок, 22 вересня, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Він розкритикував організаторів заходу, назвавши його проведення "трешем". За словами Степанова, "Khortytsia Freedom" зібрала понад декілька десятків тисяч осіб.

"У мене немає жодного питання до людей, у мене питання до організаторів. Вибачте, але це просто "треш" якийсь, то що ви робите. Іншого слова в мене просто немає", – сказав очільник відомства.

Степанов зазначив, що напередодні він домовився з мерами міст, що ті не будуть використовувати карантинні обмеження для політичних цілей, а також не будуть організовувати масові заходи у своїх містах. Попри це в деяких містах продовжують проводити такі заходи.

"Звичайно, я буду звертатися до своїх колег, які відповідають за заходи контролю, щодо вжиття відповідних заходів, складання протоколів. Зараз ми будемо дивитися, що буде відбуватися в Запорізькій області. Зрозуміло, що у нас буде збільшення кількості хворих COVID-19 після проведення таких масових заходів", – наголосив він.

Зазначимо, фестиваль "Khortytsia Freedom" у Запоріжжі за два дні відвідали близько 90-100 тисяч глядачів. Цьогоріч він став набагато масштабнішим, ніж раніше. На ньому виступили понад 30 українських зірок.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, що в Україні зайнято більше половини наявних ліжок для хворих коронавірусною інфекцією. За його словами, через це ситуація з пандемією в країні є напруженою.