Степанов пояснив, що означає 'зелена зона' карантину

"Зелена зона" в регіоні не означає зняття карантинних обмежень.

Про це на брифінгу у вівторок, 28 липня, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Зелена зона" не означає зняття карантину. Все одно потрібно дотримуватися встановлених правил, таких як масковий режим, соціальне дистанціювання і обмеження на проведення масових заходів, тобто 1 людина на 5 квадратних метрів та інше", – пояснив міністр.

Міністр пояснив, що потрапляння регіону в одну з чотирьох зон – червону, жовту, помаранчеву і зелену залежить від декількох критеріїв.

"Це і рівень захворюваності, від заповнювання пацієнтами з COVID-19 в лікарнях, від кількості тестувань і від динаміки захворювання. Якщо один з цих критеріїв п'ять днів поспіль перевищує норму, то регіон переходить в іншу зону. Зелена в жовту, жовта в помаранчеву і так далі ", – розповів Степанов.

Новина оновлюється ...