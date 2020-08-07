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Степанов пояснив, навіщо Україну поділили на "кольоровий" карантин

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Суспільство
1,2 т.
Максим Степанов

Степанов пояснив, навіщо Україну поділили на "кольоровий" карантин. Колаж

Україну поділили на "кольорові" карантинні зони для того, щоб спустити рівень небезпеки до адміністративно-територіальної одиниці.

Це дозволило контролювати ситуацію на рівні району або міста, а не всієї області, пояснив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу 7 серпня.

За його словами, це також дало можливість працювати економіці, жити комфортно, зрозуміло і прогнозовано.

"І це важливо, тому що у нас велика країна і є області, які протяжністю до 600 км. З одного боку може бути один рівень небезпеки, а з іншого зовсім інший. І саме заради того, щоб було комфортне і зрозуміле, прогнозоване життя, і в тому числі працювала наша економіка, ми і створили такий адаптивний карантин", – сказав Степанов.

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Україні встановлений третій поспіль антирекорд за новими випадками COVID-19.

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