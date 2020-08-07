Степанов пояснив, навіщо Україну поділили на "кольоровий" карантин

Україну поділили на "кольорові" карантинні зони для того, щоб спустити рівень небезпеки до адміністративно-територіальної одиниці.

Це дозволило контролювати ситуацію на рівні району або міста, а не всієї області, пояснив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу 7 серпня.

За його словами, це також дало можливість працювати економіці, жити комфортно, зрозуміло і прогнозовано.

"І це важливо, тому що у нас велика країна і є області, які протяжністю до 600 км. З одного боку може бути один рівень небезпеки, а з іншого зовсім інший. І саме заради того, щоб було комфортне і зрозуміле, прогнозоване життя, і в тому числі працювала наша економіка, ми і створили такий адаптивний карантин", – сказав Степанов.

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Україні встановлений третій поспіль антирекорд за новими випадками COVID-19.