Степанов пояснив, чому пологи в Україні не можуть бути безкоштовними

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов пояснив, що пологи в Україні не можуть бути повністю безкоштовними через велику кількість ускладнень та нюансів у кожному конкретному випадку.

Про це він заявив в інтерв'ю ТСН.ua, зазначивши, що визначення "безкоштовні пологи" мало б означати, що жінка народжує і не сплачує нічого, незалежно від її стану, складності, наявності патологій чи ускладнень. Не було б також і неформальних платежів лікарю.

"А Ви впевнені, що в такому разі, з огляду на те, що платня залишається на рівні 7-8 тисяч гривень, то жодних неформальних платежів не буде,бо ці тарифи не передбачають якогось там суттєвого збільшення платні на пологах. Я не впевнений, що таке може бути. Чи не так?" – зазначив Степанов.

Максим Степанов Фокус

Крім того, за його словами, тарифом у 8136 гривень 3 копійки, визначеним у рамках медреформи, були прирівняні всі без виключення пологи, за умови, що жінки будуть народжувати виключно фізіологічно.

"Але життя інше – часом бувають патологічні пологи, купа різних діагнозів, коли треба рятувати жінку і малюка, що народився, інколи буває кесареве, і багато-багато інших речей. І це набагато більше коштує, ніж 8136 гривень 3 копійки. Таке життя", – наголосив міністр.

Також Степанов наголосив на нерентабельності зазначеного тарифу для таких закладів як перинатальні центри, оскільки там більшість пологів зазвичай патологічні.

"Скажімо, у Київському перинатальному центрі репродуктивної медицини минулого року близько 70% пологів були патологічними. В перинатальному центрі в Дніпрі 2537 пологів були патологічними (тобто з різними ускладненнями), і близько 1260 пологів – фізіологічні. В лікарів немає жодного шансу вижити, якщо залишатися в цій системі координат і не казати породіллям, що їм потрібно придбати ще якісь ліки. Вони не зможуть собі це дозволити, бо вони не вкладаються в ці тарифи", – наголосив міністр, вказавши на несправедливість розрахунків.

"От кому спало на думку, що в нас всі без винятку жінки від 1 квітня народжуватимуть суто фізіологічно?!" – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава МОЗ Максим Степанов анонсував різке підвищення зарплат для медиків до кінця 2020 року.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!