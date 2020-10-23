Степанов назвав сценарії з COVID-19 в Україні та умови для повного локдауну
У МОЗ визначили чотири рівні розвитку коронавірусу в Україні
Найгірша ситуація буде, коли кількість хворих сягне 20 тисяч на добу
У такому разі лікарі обиратимуть, кому надавати медичну допомогу в стаціонарі
Якщо кількість інфікованих коронавірусом в Україні сягне 15 тисяч на день, то у країні розгорнуть роботу мобільних шпиталів та проведуть повну мобілізацію медиків, зокрема інтернів.
Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов. На брифінгу 23 жовтня він розповів про чотири рівні навантаження на медичну систему під час пандемії COVID-19 і сценарії, за якими діятиме очолюване ним відомство в таких випадках (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
"Логіка підв’язана до єдиного критерію – здатності системи охорони здоров’я надавати допомогу", – пояснив чиновник.
Що передбачають чотири рівні від МОЗ
Рівень 1: до 8 тисяч хворих на день
На цьому рівні нині перебуває Україна. Як пояснив Степанов, МОЗ продовжує збільшувати кількість ліжок, готуватися до зростання кількості хворих, нарощує охоплення населення тестуванням і забезпечує процес лікування, щоб воно було ефективнішим.
Рівень 2: до 10 тисяч хворих на день
На цьому рівні МОЗ має ввести в дію всі 52 тисячі ліжок – це максимальна кількість, які готові виділити для хворих на COVID-19 у країні. Через це в деяких регіонах почнуть розгортати мобільні й польові шпиталі. Крім цього, на такому етапі передбачена перша хвиля мобілізації медиків.
Рівень 3: до 15 тисяч хворих на добу
Якщо добовий приріст хворих на коронавірус в Україні зросте до такої кількості, то в державі будуть змушені ввести повний перелік обмежень, які передбачає "червона" карантинна зона. Фактично йдеться майже про новий локдаун.
Також цей рівень передбачає розгортання системи роботи мобільних шпиталів, проведення повної мобілізації медиків, враховуючи лікарів-інтернів.
Рівень 4: до 20 тисяч хворих на добу
За такого сценарію заповненість ліжкового фонду в країні може сягнути 100%.
"У такому разі ми змушені будемо запроваджувати протоколи вибору. Тоді лікарі будуть обирати, кому надавати медичну допомогу саме у стаціонарних умовах. Я не хочу нікого лякати, але МОЗ проводить максимально відкриту політику. І ви маєте знати весь спектр дій, які ми будемо робити далі. Вважаю, що ми не маємо опинитися на 4 рівні", – наголосив Степанов.
Він додав, що міністерство зараз дуже розраховує на те, що після місцевих виборів Рада ухвалить законопроєкт щодо посилення штрафів за порушення карантину. Відповідний документ подали до парламенту ще в червні.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше глава МОЗ Максим Степанов уже заявляв, що Україна може повернутися до жорсткого карантину, якщо щоденний приріст хворих на COVID-19 досягне 11-15 тисяч осіб.
Президент Володимир Зеленський також вважає, що локдаун в Україні можливий за 15 000 випадків коронавірусу на добу.
Нагадаємо, що станом на ранок п'ятниці, 23 жовтня, в Україні офіційно підтверджено 330 396 випадків коронавірусної інфекції. З них 7517 – виявлено за минулу добу, що стало новим рекордом. Від COVID-19 у країні померли 6164 особи, а 137 578 пацієнтів повністю побороли хворобу.
Водночас в Україні оновили зони адаптивного карантину, де місто Київ, наприклад, залишилося у "помаранчевій". Нове зонування діятиме з 26 жовтня й упродовж наступних двох тижнів