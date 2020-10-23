Степанов назвав сценарії з COVID-19 в Україні та умови для повного локдауну

Якщо кількість інфікованих коронавірусом в Україні сягне 15 тисяч на день, то у країні розгорнуть роботу мобільних шпиталів та проведуть повну мобілізацію медиків, зокрема інтернів.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов. На брифінгу 23 жовтня він розповів про чотири рівні навантаження на медичну систему під час пандемії COVID-19 і сценарії, за якими діятиме очолюване ним відомство в таких випадках (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Логіка підв’язана до єдиного критерію – здатності системи охорони здоров’я надавати допомогу", – пояснив чиновник.

Що передбачають чотири рівні від МОЗ

Рівень 1: до 8 тисяч хворих на день

На цьому рівні нині перебуває Україна. Як пояснив Степанов, МОЗ продовжує збільшувати кількість ліжок, готуватися до зростання кількості хворих, нарощує охоплення населення тестуванням і забезпечує процес лікування, щоб воно було ефективнішим.

Рівень 2: до 10 тисяч хворих на день

На цьому рівні МОЗ має ввести в дію всі 52 тисячі ліжок – це максимальна кількість, які готові виділити для хворих на COVID-19 у країні. Через це в деяких регіонах почнуть розгортати мобільні й польові шпиталі. Крім цього, на такому етапі передбачена перша хвиля мобілізації медиків.

Рівень 3: до 15 тисяч хворих на добу

Якщо добовий приріст хворих на коронавірус в Україні зросте до такої кількості, то в державі будуть змушені ввести повний перелік обмежень, які передбачає "червона" карантинна зона. Фактично йдеться майже про новий локдаун.

Також цей рівень передбачає розгортання системи роботи мобільних шпиталів, проведення повної мобілізації медиків, враховуючи лікарів-інтернів.

Рівень 4: до 20 тисяч хворих на добу

За такого сценарію заповненість ліжкового фонду в країні може сягнути 100%.

"У такому разі ми змушені будемо запроваджувати протоколи вибору. Тоді лікарі будуть обирати, кому надавати медичну допомогу саме у стаціонарних умовах. Я не хочу нікого лякати, але МОЗ проводить максимально відкриту політику. І ви маєте знати весь спектр дій, які ми будемо робити далі. Вважаю, що ми не маємо опинитися на 4 рівні", – наголосив Степанов.

Він додав, що міністерство зараз дуже розраховує на те, що після місцевих виборів Рада ухвалить законопроєкт щодо посилення штрафів за порушення карантину. Відповідний документ подали до парламенту ще в червні.

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