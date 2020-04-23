Глава МОЗ Максим Степанов заявив, що у зв'язку з епідемією коронавірусу українцям іще довгий час доведеться дотримуватися соціальної дистанції і носити захисні маски.

В інтерв'ю УП Степанов прокоментував слова прем'єр-міністра Дениса Шмигаля про те, що через COVID-19 найближчі два роки Україна буде жити в "нових умовах".

Максим Степанов vesti.ua

"Це надсерйозна хвороба. Хвороба, з якою світ іще не стикався. Тому дуже великий період часу ми будемо змушені і носити маски, і тримати дистанцію, і користуватися дезінфекторами.

Тому так, певні обмеження будуть існувати досить тривалий час. Але наша мета – щоб якомога швидше пом'якшити карантин. Як тільки це стане можливо", – сказав Степанов.

Карантин в Україні. Ілюстрація

Як писав OBOZREVATEL, напередодні президент України Володимир Зеленський записав нове відеозвернення, в якому розповів про умови виходу з карантину.

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