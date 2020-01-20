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20 січня • оновлено в 18:51
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"Ставки зросли": адвоката Януковича призначили заступником директора ДБР

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Адвоката експрезидента-втікача Віктора Януковича Олександра Бабікова призначили на посаду заступника директорки Державного бюро розслідувань Ірини Венедиктової.

Про це вона сама сказала в офіційному відеозверненні, оприлюдненому пресслужбою ДБР у понеділок, 20 січня, (щоб подивитися, досскрольте новину до кінця).

"Щойно ми почали дотримуватися вимог закону, формувати склад із розслідування справ Майдану з незалежних слідчих, кожному з яких я подивилася в очі, активізували хід розслідування гучних справ, з'явилася хвиля бруду. Ставки зросли", – обурилася вона.

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Адвоката Януковича призначили заступником директора ДБР

Адвоката Януковича призначили заступником директора ДБР

averlex.com.ua

"Повідомляю, комісія з відбору заступників закінчила свою роботу, кандидати пройшли спецперевірку і накази про їх призначення були підписані", – акцентувала вона.

Венедиктова також прокоментувала скандал з адвокатом Януковича. "Повторюю, що підрозділ, який розслідує справи Майдану, підпорядковується виключно директору ДБР. Вжито всіх заходів, щоб уникнути конфлікту інтересів. Бачу прямий зв'язок між розслідуваннями гучних справ і інформаційної атаку на ДБР через кадрові призначення", – додала вона.

Директорка ДБР запевнила, що правоохоронний орган "не грає в політику і його завдання – навести лпд".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше рідні Небесної сотні звернулися до президента України, спікера Верховної Ради і до глави ГПУ через можливе призначення Бабікова в ДБР.

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Автор
Ірина Кулініч
Особи
Ірина Венедиктова Віктор Янукович
Місце
Україна Київ
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Ой! А как же скакуны теперь? Ведь придётся всё рассказывать: кто стрелял, куда стрелял! Парубий, Пашинский, Тягнибок. ...Как им теперь? Отбрешутся?
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филя филя
филя филя
петька, берегись теперь))
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