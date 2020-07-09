COVID-19 в Україні заразилися понад 800 осіб за добу: статистика МОЗ на 9 липня

Станом на ранок четверга, 9 липня, в Україні офіційно підтверджено 51 224 випадки коронавірусної інфекції. З них 810 виявлено за минулу добу.

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Від COVID-19 в країні померли вже 1 327 осіб (+21 за добу), а 24 784 пацієнтів (+665) повністю побороли хворобу. Про це свідчать дані сайту Центру громадського здоров'я та РНБО, інформацію також озвучив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Упродовж минулої доби було здійснено 29 261 тест на коронавірусну інфекцію.

Найбільше нових заражених коронавірусом зареєстрували в областях: Львівській – 119, Рівненській – 76, Закарпатській – 89 і місті Київ – 93.

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Раніше OBOZREVATEL писав, що в світі встановили новий антирекорд по COVID-19, заразилися вже більше 12 млн осіб.