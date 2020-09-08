Кількість хворих на COVID-19 в Україні перетнула 140 тисяч: статистика МОЗ на 8 вересня

Станом на ранок вівторка, 8 вересня, в Україні офіційно підтверджено 140 479 випадків коронавірусної інфекції. З них 2 411 – виявлені за минулу добу.

Від COVID-19 в країні померли вже 2 934 особи (+57 за добу), а 63 546 пацієнтів (+940) повністю побороли хворобу. Про це свідчать дані сайту РНБО, інформацію також озвучив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

За минулу добу протестовані на коронавірусну інфекцію 42 233 осіб.

Найбільше нових заражених коронавірусом зареєстрували в Києві – 235, Харківській області – 230, Одеській – 196, Львівській – 192, Тернопільській – 190, Івано-Франківській – 160, Чернівецькій – 159.

Коронавірус в Україні. МОЗ

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область – 4 450 випадків;

Волинська область – 5 943 випадки;

Дніпропетровська область – 2 843 випадки;

Донецька область – 1 675 випадків;

Житомирська область – 3 812 випадків;

Закарпатська область – 8 180 випадків;

Запорізька область – 1 981 випадок;

Івано-Франківська область – 10 508 випадків;

Кіровоградська область – 867 випадків;

м. Київ – 15 511 випадків;

Київська область – 6 370 випадків;

Львівська область – 16 073 випадки;

Луганська область – 448 випадків;

Миколаївська область – 1 690 випадків;

Одеська область – 8 721 випадок;

Полтавська область – 997 випадків;

Рівненська область – 9 860 випадків;

Сумська область – 2 070 випадків;

Тернопільська область – 7 580 випадків;

Харківська область – 11 202 випадки;

Херсонська область – 518 випадків;

Хмельницька область – 3 253 випадки;

Чернівецька область – 11 431 випадок;

Черкаська область – 2 046 випадків;

Чернігівська область – 2 450 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Одеській області хочуть повернутися до "квітневого карантину". На цьому наполягли в Одеській обласній державній адміністрації через поширення коронавірусу.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!