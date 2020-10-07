В Україні зафіксували рекордну кількість нових хворих на COVID-19: статистика МОЗ на 7 жовтня

Станом на ранок середи, 7 жовтня, в Україні офіційно підтверджено 239 337 випадків коронавірусної інфекції. З них 4753 – виявлені за минулу добу.

Від COVID-19 в країні померли вже 4597 осіб (+77 за добу), а 105 970 пацієнтів (+2569) повністю побороли хворобу. Про це свідчать дані сайту РНБО, інформацію також озвучив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

За минулу добу протестовані на коронавірусну інфекцію 59 189 осіб.

Найбільшу кількість випадків коронавірусу 6 жовтня зареєстровано в Харківській області – 685, Києві – 383, Одеській області – 316, Дніпропетровській області – 316, Донецькій області – 263.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Міністерстві охорони здоров'я розповіли про правила щодо недопущення поширення коронавірусу, яких повинні дотримуватися українці під час місцевих виборів 25 жовтня, а також про те, як зможуть проголосувати хворі на COVID-19.