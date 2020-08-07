В Україні третій поспіль антирекорд за новими випадками COVID-19: статистика МОЗ на 7 серпня

Станом на ранок п'ятниці, 7 серпня, в Україні офіційно підтверджено 78 261 випадок коронавірусної інфекції. З них 1 453 – виявлено за минулу добу, що стало третім поспіль антирекордом щодо добового приросту.

Від COVID-19 у країні померли вже 1 852 особи (+33 за добу), а 43 055 пацієнтів (+531) повністю побороли хворобу. Про це свідчать дані сайту Центру громадського здоров'я та РНБО, інформацію також озвучив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

За минулу добу протестовано на коронавірусну інфекцію 35 719 осіб.

Найбільше нових заражених коронавірусом зареєстрували в Одеській області – 156, Львівській – 152, Харківській – 146, Івано-Франківській – 131 і місті Київ – 186.

Коронавірус в Україні. МОЗ

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 2932 випадки;

Волинська область — 4162 випадки;

Дніпропетровська область — 1508 випадків;

Донецька область — 945 випадків;

Житомирська область — 2064 випадки;

Закарпатська область — 5615 випадків;

Запорізька область — 895 випадків;

Івано-Франківська область — 5426 випадків;

Кіровоградська область — 714 випадків;

м. Київ — 9178 випадків;

Київська область — 4058 випадків;

Львівська область — 10 572 випадки;

Луганська область — 146 випадків;

Миколаївська область — 682 випадки;

Одеська область — 3904 випадки;

Полтавська область — 489 випадків;

Рівненська область — 6638 випадків;

Сумська область — 636 випадків;

Тернопільська область — 3212 випадків;

Харківська область — 4527 випадків;

Херсонська область — 255 випадків;

Хмельницька область — 1286 випадків;

Чернівецька область — 6477 випадків;

Черкаська область — 975 випадків;

Чернігівська область — 965 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 7 серпня до центру надійшло 1 774 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 132 951 повідомлення.

Як писав OBOZREVATEL раніше, президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що йому спеціально підкинули коронавірус.