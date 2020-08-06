В Україні другий день поспіль антирекорд за новими випадками COVID-19: статистика МОЗ на 6 серпня

Станом на ранок четверга, 6 серпня, в Україні офіційно підтверджено 76 808 випадків коронавірусної інфекції. З них 1 318 – виявлені за минулу добу, що стало новим антирекордом по добовому приросту.

Про це свідчать дані сайту Центру громадського здоров'я та РНБО.

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Як писав OBOZREVATEL раніше, ізраїльський імунолог професор Яків Беркун попередив про небезпеку поспішної вакцинації від коронавірусу.