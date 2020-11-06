Коронавірусом в Україні заразилися понад 9,7 тисяч за добу: статистика МОЗ на 6 листопада

Станом на ранок п'ятниці, 6 листопада, в Україні офіційно підтверджено 440 188 випадків коронавірусної інфекції. З них 9 721 – виявлені за минулу добу.

Від COVID-19 в країні померли вже 8 125 осіб (+201 за добу), а 195 544 пацієнти (+10 762 за добу) повністю побороли хворобу. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.

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Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, міністерство охорони здоров'я буде вимагати у Кабінету міністрів посилити карантин в Україні через стрімке зростання кількості хворих на коронавірус.