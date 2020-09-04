В Україні вперше кількість нових хворих на COVID-19 перевищила 2,7 тисячі: статистика МОЗ на 4 вересня

Станом на ранок п'ятниці, 4 вересня, в Україні офіційно підтверджено 130 951 випадок коронавірусної інфекції. З них 2 723 – виявлені за минулу добу, що стало новим рекордом щодо добового приросту хворих.

Від COVID-19 у країні померла вже 2 761 особа (+51 за добу), а 60 613 пацієнтів (+937) повністю побороли хворобу. Про це свідчать дані сайту РНБО, інформацію також озвучив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

За минулу добу протестовані на коронавірусну інфекцію 49 785 осіб.

Найбільше нових заражених коронавірусом зареєстрували в Харківській області – 371, місті Київ – 319, Одеській області – 225, Тернопільській – 204, Львівській – 196, Чернівецькій – 162, Івано-Франківській – 160.

Коронавірус в Україні. МОЗ

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область – 4269 випадків;

Волинська область – 5723 випадки;

Дніпропетровська область – 2570 випадків;

Донецька область – 1576 випадків;

Житомирська область – 3550 випадків;

Закарпатська область – 7888 випадків;

Запорізька область – 1768 випадків;

Івано-Франківська область – 9845 випадків;

Кіровоградська область – 841 випадок;

м. Київ – 14 477 випадків;

Київська область – 6017 випадків;

Львівська область – 15 312 випадків;

Луганська область – 393 випадки;

Миколаївська область – 1446 випадків;

Одеська область – 8038 випадків;

Полтавська область – 886 випадків;

Рівненська область – 9535 випадків;

Сумська область – 1680 випадків;

Тернопільська область – 6841 випадок;

Харківська область – 10 312 випадків;

Херсонська область – 444 випадки;

Хмельницька область – 2848 випадків;

Чернівецька область – 10 786 випадків;

Черкаська область – 1756 випадків;

Чернігівська область – 2150 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Україні з 7 вересня почнуть діяти нові зони адаптивного карантину. З повним списком регіонів можна ознайомитися за посиланням.

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