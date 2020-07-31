За добу в Україні додалося понад тисячу хворих на COVID-19: статистика МОЗ на 31 липня

За добу в Україні додалося понад тисячу хворих на COVID-19. Колаж

Станом на ранок п'ятниці, 31 липня, в Україні офіційно підтверджено 69 884 випадки коронавірусної інфекції. З них 1 090 – виявлені за минулу добу.

Від COVID-19 у країні померли вже 1 693 особи (+20 за добу), а 38 752 пацієнти (+598) повністю побороли хворобу. Про це свідчать дані сайту Центру громадського здоров'я та РНБО, інформацію також озвучив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

За минулу добу протестовано на коронавірусну інфекцію 33 384 осіб.

Найбільше нових заражених коронавірусом зареєстрували у Львівській області – 147, Івано-Франківській області – 111 і місті Київ – 110.

Коронавірус в Україні. МОЗ

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 2736 випадків;

Волинська область — 3783 випадки;

Дніпропетровська область — 1402 випадки;

Донецька область — 881 випадок;

Житомирська область — 1850 випадків;

Закарпатська область — 5146 випадків;

Запорізька область — 790 випадків;

Івано-Франківська область — 4557 випадків;

Кіровоградська область — 703 випадки;

м. Київ — 8241 випадок;

Київська область — 3716 випадків;

Львівська область — 9526 випадків;

Луганська область — 126 випадків;

Миколаївська область — 590 випадків;

Одеська область — 3214 випадків;

Полтавська область — 440 випадків;

Рівненська область — 6024 випадки;

Сумська область — 485 випадків;

Тернопільська область — 2976 випадків;

Харківська область — 3711 випадків;

Херсонська область — 227 випадків;

Хмельницька область — 1138 випадків;

Чернівецька область — 5875 випадків;

Черкаська область — 924 випадки;

Чернігівська область — 823 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 31 липня до центру надійшло 1518 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 122 490 повідомлень.

Як писав OBOZREVATEL раніше, експерти назвали основні джерела зараження коронавірусною інфекцією, яких краще не торкатися.