Коронавірус в Україні перетнув позначку в 65 тисяч: статистика МОЗ на 27 липня

Станом на ранок понеділка, 27 липня, в Україні офіційно підтверджено 65 656 випадків коронавірусної інфекції. З них 807 – виявлено за минулу добу.

Від COVID-19 в країні померли вже 1 616 осіб (+11 за добу), а 36 122 пацієнтів (+315) повністю побороли хворобу. Про це свідчать дані сайту Центру громадського здоров'я та РНБО (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

За минулу добу протестовано на коронавірусну інфекцію 10 779 осіб.

Найбільше нових заражених коронавірусом зареєстрували в таких областях: Львівській – 120, Івано-Франківській – 96, Рівненській – 78 і місті Київ – 70.

Як писав OBOZREVATEL раніше, міністр охорони здоров'я України Максим Степанов підтвердив, що ПЛР-тести на COVID-19 можуть дати помилковий результат.