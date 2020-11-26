Коронавірусом в Україні вперше заразилися понад 15 тис. за добу: статистика МОЗ на 26 листопада

Станом на ранок четверга, 26 листопада, в Україні офіційно підтверджено 677 189 випадків коронавірусної інфекції. З них 15 331 – виявлені за минулу добу, що стало рекордом з початку епідемії.

Від COVID-19 в країні померли вже 11 717 осіб (+225 за добу), а 238 811 пацієнтів (+9 617 за добу) повністю побороли хворобу. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.

Здійснено тестувань за добу – 76 911 (зокрема, методом ПЛР – 49 323, методом ІФА – 27 588).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 399), Дніпропетровській (1 254), Київській (979), Запорізькій (898) та Харківській (895) областях.

м. Київ – 64 019 випадків;

Вінницька область – 16 370 випадків;

Волинська область –22 906 випадків;

Дніпропетровська область – 33 115 випадків;

Донецька область – 21 344 випадки;

Житомирська область – 27 926 випадків;

Закарпатська область – 22 425 випадків;

Запорізька область – 27 226 випадків;

Івано-Франківська область – 34 045 випадків;

Київська область – 34 241 випадок;

Кіровоградська область – 4 706 випадків;

Луганська область – 5 925 випадків;

Львівська область – 43 611 випадків;

Миколаївська область – 16 731 випадок;

Одеська область – 40 535 випадків;

Полтавська область – 20 204 випадки;

Рівненська область – 29 320 випадків;

Сумська область – 25 662 випадки;

Тернопільська область – 26 752 випадки;

Харківська область – 53 433 випадки;

Херсонська область – 9 345 випадків;

Хмельницька область – 27 703 випадки;

Черкаська область – 20 668 випадків;

Чернівецька область – 32 492 випадки;

Чернігівська область – 16 485 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, що в жовтні президент України Володимир Зеленський повідомив, що локдаун в країні можливий при 15 тисячах випадків нових хворих на COVID-19 в добу.

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Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Максим Степанов сказав, що вводити повний локдаун на новорічні свята в Україні потрібно, з огляду на епідеміологічну ситуацію і стан економіки в країні.

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