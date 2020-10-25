За добу на COVID-19 захворіли ще більше 6 тисяч українців: статистика на 25 жовтня
Померли від коронавірусу ще 102 пацієнти, одужали – 1753
Найбільше хворих виявили в Харківській області – 660
Станом на ранок неділі, 25 жовтня, в Україні офіційно підтверджено 343 498 випадків коронавірусної інфекції. З них 6088 – виявлені за минулу добу.
Від COVID-19 в країні померли вже 6391 осіб (+102 за добу), а 141 508 пацієнтів (+1753 за добу) повністю побороли хворобу. Про це свідчать дані сайту РНБО.
Найбільше хворих додалося в:
Харківській області – 660
Житомирської області – 440
Хмельницької області – 437
Львівській області – 405
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, після місцевих виборів в Україні може спостерігатися додаткове збільшення кількості захворювань коронавірусом. Статистика захворюваності напевно збільшиться ще й тому, що молодша школа буде працювати в оффлайн-режимі, вважає лікар-інфекціоніст Юрій Жигарев.