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Україна тримає високу статистику хворих на COVID-19: дані МОЗ на 23 липня

Карина Бондаренко
Суспільство
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Степанов озвучив статистику щодо коронавірусу в Україні

Степанов озвучив статистику щодо коронавірусу в Україні. Колаж

Станом на ранок четверга, 23 липня, в Україні офіційно підтверджено 61 851 випадок коронавірусної інфекції. З них 856 – виявлені за минулу добу.

Від COVID-19 в країні померла вже 1 551 особа (+17 за добу), а 34 000 пацієнтів (+828) повністю побороли хворобу. Про це свідчать дані сайту Центру громадського здоров'я та РНБО.

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Раніше OBOZREVATEL писав, що в Україні через пандемію коронавірусу (COVID-19) до 31 серпня 2020 року продовжили адаптивний карантин.

УкраїнаКоронавірус
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