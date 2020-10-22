В Україні вперше зафіксували понад 7 тисяч випадків COVID-19 за добу: статистика МОЗ на 22 жовтня

Станом на ранок четверга, 22 жовтня, в Україні офіційно підтверджено 322 879 випадків коронавірусної інфекції. З них 7053 – виявлено за минулу добу, що стало рекордом за добовим приростом.

Від COVID-19 в країні померли вже 6043 людини (+116 за добу), а 134 898 пацієнтів (+2679) повністю побороли хворобу. Про це свідчать дані сайту РНБО, інформацію також озвучив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

У лікарні було госпіталізовано 924 пацієнти. За минулу добу протестовано на коронавірусну інфекцію 62 418 осіб.

Найбільше хворих додалося в:

Києві – 631

Харківській області – 627

Одеській області – 600

Хмельницькій області – 381

Дніпропетровській області – 363

Львівській області – 319

Нагадаємо, що попередній рекорд за кількістю заражених в Україні був встановлений вчора, 21 жовтня. За добу, 20 жовтня, виявили 6719 хворих.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, у Міністерстві охорони здоров'я України виключили можливість закупівлі російської вакцини від коронавірусу, оскільки зазначений продукт не проходив реєстрацію та експертизу в компетентних органах низки країн.