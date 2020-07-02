COVID-19 в Україні заразилися майже 900 осіб за добу: статистика МОЗ на 2 липня

Станом на ранок четверга, 2 червня, в Україні офіційно підтверджено 45 887 випадків коронавірусної інфекції. З них 889 виявлено за минулу добу.

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Від COVID-19 в країні померли вже 1 185 осіб (+12 за добу), а 20 053 пацієнти (+505) повністю побороли хворобу. Про це свідчать дані сайту Центру громадського здоров'я та РНБО, інформацію також озвучив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Найбільше нових заражених коронавірусом зареєстрували в областях: Львівській – 152, Рівненській – 93, а також місті Київ – 104.

Антирейтинг по містах України

Раніше OBOZREVATEL писав, що в світі встановили антирекорд по COVID-19. Упродовж минулої доби було зафіксовано рекордну кількість заражених коронавірусом.