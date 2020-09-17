В Україні на COVID-19 захворіли рекордні 3,5 тисячі осіб: статистика МОЗ на 17 вересня

Станом на ранок четверга, 17 вересня, в Україні офіційно підтверджено 166 244 випадки коронавірусної інфекції. З них 3 584 – виявлені за минулу добу, що стало новим "рекордом" за добовим приростом.

Від COVID-19 у країні померли вже 3 400 осіб (+60 за добу), а 73 913 пацієнтів (+1 589) повністю побороли хворобу. Про це свідчать дані сайту РНБО.

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Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Одесі почався повний ковідний колапс: лікарні заповнені, у деяких вже не вистачає кисневих масок, а на госпіталізацію потрапляють тільки "важкі пацієнти".