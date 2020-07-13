Коронавірусом заразилися понад 54 тис. українців: статистика МОЗ на 13 липня

Станом на ранок понеділка, 13 липня, в Україні офіційно підтверджено 54 133 випадки коронавірусної інфекції. З них 612 виявлено за минулу добу.

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Від COVID-19 в країні померли вже 1 398 осіб (+15 за добу), а 26 503 пацієнти (+385) повністю побороли хворобу. Про це свідчать дані сайту Центру громадського здоров'я та РНБО.

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Як писав OBOZREVATEL раніше, в Україні чоловіка судили через неправильно одягнену маску і відсутність рукавичок.