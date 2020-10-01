В Україні знову максимальна кількість хворих на COVID-19 за добу: статистика МОЗ на 1 жовтня

Станом на ранок четверга, 1 жовтня, в Україні офіційно підтверджено 213 028 випадків коронавірусної інфекції. З них 4069 – виявлені за минулу добу, що стало новим рекордом по добовому приросту.

Від COVID-19 в країні померли вже 4193 особи (+64 за добу), а 94 443 пацієнти (+2083) повністю побороли хворобу. Про це свідчать дані сайту РНБО, інформацію також озвучив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

За минулу добу протестовані на коронавірусну інфекцію 53 022 осіб.

Найбільшу кількість випадків коронавірусу 30 вересня зареєстровано в Харківській області – 450, Дніпропетровській області – 266, Одеській області – 260, Тернопільській області – 253 і Києві – 377.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область – 6 308 випадків;

Волинська область – 8 194 випадки;

Дніпропетровська область – 6 088 випадків;

Донецька область – 3 557 випадків;

Житомирська область – 6 088 випадків;

Закарпатська область – 9 918 випадків;

Запорізька область – 4 128 випадків;

Івано-Франківська область – 13 837 випадків;

Кіровоградська область – 1 127 випадків;

м. Київ – 23 155 випадків;

Київська область – 9 279 випадків;

Львівська область – 20 590 випадків;

Луганська область – 1 091 випадок;

Миколаївська область – 3 270 випадків;

Одеська область – 13 789 випадків;

Полтавська область – 2 345 випадків;

Рівненська область – 12 554 випадки;

Сумська область – 4 435 випадків;

Тернопільська область – 13 767 випадків;

Харківська область – 19 128 випадків;

Херсонська область – 1 168 випадків;

Хмельницька область – 6 188 випадків;

Чернівецька область – 14 605 випадків;

Черкаська область – 4 165 випадків;

Чернігівська область – 4 254 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що показник госпіталізації інфікованих коронавірусом в країні наближається до рекордного показника.