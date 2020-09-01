На COVID-19 в Україні захворіли понад дві тисячі за добу: статистика МОЗ на 1 вересня

Станом на ранок вівторка, 1 вересня, в Україні офіційно підтверджено 123 303 випадки коронавірусної інфекції. З них 2 088 – виявлені за минулу добу.

Від COVID-19 у країні померло вже 2 605 осіб (+48 за добу), а 57 802 пацієнти (+688) повністю побороли хворобу. Про це свідчать дані сайту РНБО, інформацію також озвучив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

За минулу добу протестовано на коронавірусну інфекцію 42 068 осіб.

Найбільше нових заражених коронавірусом зареєстрували в Харківській області – 262, Одеській – 211, Львівській – 193, Тернопільській – 180, Івано-Франківській – 169, Чернівецькій – 177 і місті Київ – 176.

Коронавірус в Україні. МОЗ

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область – 4044 випадки;

Волинська область – 5523 випадки;

Дніпропетровська область – 2398 випадків;

Донецька область – 1448 випадків;

Житомирська область – 3382 випадки;

Закарпатська область – 7600 випадків;

Запорізька область – 1627 випадків;

Івано-Франківська область – 9348 випадків;

Кіровоградська область – 816 випадків;

м. Київ – 13 546 випадків;

Київська область – 5755 випадків;

Львівська область – 14 703 випадки;

Луганська область – 320 випадків;

Миколаївська область – 1284 випадки;

Одеська область – 7494 випадки;

Полтавська область – 808 випадків;

Рівненська область – 9269 випадків;

Сумська область – 1532 випадки;

Тернопільська область – 6194 випадки;

Харківська область – 9338 випадків;

Херсонська область – 400 випадків;

Хмельницька область – 2519 випадків;

Чернівецька область – 10 420 випадків;

Черкаська область – 1594 випадки;

Чернігівська область – 1941 випадок.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Києві можуть закрити метро і наземний транспорт. Мер столиці Віталій Кличко назвав умову.

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