Коронавірус продовжив атаку, додалося більше 700 випадків: статистика МОЗ на 1 липня

Станом на ранок середи, 1 липня, в Україні офіційно підтверджено 44 998 випадків коронавірусної інфекції. З них 664 були виявлені за минулу добу, що на 42 нижче, ніж за день до цього.

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Раніше OBOZREVATEL писав, що НАН дала детальний прогноз по епідемії коронавірусу в Україні. Відзначається, що вона сповільниться, але заражатися буде більше 2 тисяч в день.