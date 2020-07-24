Стало відомо, як змінилося життя жертви зґвалтування в Кагарлику

Жертві зґвалтування в поліцейському відділенні Кагарлика Нелі Погребицькій благодійники знайшли соціальну квартиру і забезпечили ліками.

Про це розповіла телеведуча і громадська діячка Маша Єфросиніна. Вона зазначила, що "Неля в доброму гуморі і вже не так розгублена".

За словами активістки, слідчі дії тривають і Погребицька бере в них участь.

"Зараз все ще тривають експертизи, перехресні допити, детектор брехні, який проходять і підозрювані, і Неля. За неї борються адвокати, їй допомагають благодійні фонди, які знайшли їй соціальну квартиру і ліки, прописані в зв'язку з особливостями її здоров'я після інциденту. Ми з друзям обстежили її у професіоналів в хорошій клініці, і зараз вона буде приймати терапію", – розповіла Єфросиніна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська телеведуча і громадська діячка Маша Єфросиніна взяла під опіку жертву зґвалтування поліцейськими в Кагарлику на Київщині.