Стало відомо, чи стосуватиметься карантин салонів краси і ринків
Роботу салонів краси на вихідних буде заборонено
Також будуть закриті всі ринки, крім продовольчих
Під час карантину вихідного дня, який ввів Кабінет міністрів України 11 листопада, роботу салонів краси буде заборонено.
Про це повідомило видання "Страна". Журналісти послалися на коментар джерела в уряді.
Також не повинні працювати і всі ринки, крім продовольчих.
Нагадаємо, на час карантину вихідного дня (з 14 по 30 листопада) до загальних обмежень додаються такі:
в суботу та неділю повинні закрите все, крім продуктових магазинів, аптек, зокрема й ветеринарних; заправок (але без зон харчування), СТО, транспорту;
ресторани, кафе, інші заклади громадського харчування повинні працювати тільки "на винос";
не працюватимуть фітнес-зали, басейни;
закриваються установи культури, крім закладів із виробництва аудіо-візуальних творів з обмеженням доступу на місце зйомки.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет Міністрів України ухвалив рішення ввести карантин вихідного дня з 14 по 30 листопада.