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Срібна голова Вовкулаки: ССО показали нові знакові шеврони

1.1т Читати матеріал російською

Начальник Генерального штабу, головнокомандувач Збройних сил України затвердив нарукавний знак командування Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Йдеться про зразки для парадного, парадно-вихідного і повсякденного обмундирування у вигляді темно-сірого геральдичного щита, повідомляється на сторінці командування ССО ЗСУ у Facebook.

"Срібна голова Вовкулаки із золотими очима уособлює керівну, тобто "головну" структуру ССО. У пащі вовк тримає дві стріли, що є символом ворога. Одна стріла зламана, це знищений ворог. Ціла стріла в іклах – нейтралізований ворог. Тобто голова ССО вирішує, який ворог знищується, який нейтралізується. Стріли є блискавичною небезпекою, яка знищена. За легендою козаки-характерники, які могли перетворюватися на вовків, могли ловити руками або відбивати стріли", – роз'яснюють символіку нового знаку в ССО.

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Нарукавний знак командування ССО ЗСУ

Нарукавний знак командування ССО ЗСУ

Facebook командування ССО ЗСУ

Затверджений шеврон з вовкулаками для ССО ЗСУ

Затверджений шеврон з вовкулаками для ССО ЗСУ

Facebook командування ССО ЗСУ

Крім того, в основі, в середині нарукавного знаку розміщений золотий стилізований двозуб покровителя ССО – князя Святослава Хороброго.

В цілому компонування елементів нарукавного знака символізує спадкоємність бойових традицій від воїнів часів князя Святослава Хороброго і козаків-характерників до сучасності, а також цілеспрямованість, наполегливість і рішучість при виконанні завдань щодо керівництва підлеглими військовими підрозділами ССО ЗСУ.

Українці в коментарях висловили захоплення глибоким символізмом шевронів і оцінили відсилання до знакових моментів української історії.

Срібна голова Вовкулаки: ССО показали нові знакові шеврони

Срібна голова Вовкулаки: ССО показали нові знакові шеврони

Срібна голова Вовкулаки: ССО показали нові знакові шеврони

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 січня п'ятий президент України Петро Порошенко затвердив емблему і прапор ССО ЗСУ. На емблемі і прапорі зображений вовк срібного кольору, підперезаний золотим поясом-наузом, на тлі вінка з лаврового листя срібного кольору.

У центрі нижньої частини вінка розміщений також двозуб срібного кольору – княжий знак Святослава Хороброго. Під нижньою частиною вінка півколом розміщено стрічку золотого кольору з написом чорними літерами девізу Святослава Хороброго: "Іду на Ви".

Геральдист Олексій Руденко розповів, що для створення символіки ССО ЗСУ фахівці ретельно досліджували давню українську історію, а також легенди про вовків-перевертнів.

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Місце
Україна
Теги
Сили спеціальних операцій ЗС України Збройні сили України
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Каипецкая Лидия
Каипецкая Лидия
Это голова Вовкулака. Вурдалак- это другое.
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Чем не чепушилей организация тем страшней эмблемы,у африканцев самые страшные,вы на втором месте убогие.
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Бабаев Бабай, шакал - будку!
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
В Кремле паника, Путин готов на любые уступки))))))))
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Захаров Дмитрий, да нам насрать на Кремль и ПутЕна
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