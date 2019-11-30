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30 листопада • оновлено в 10:38
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Справжня зима: народний синоптик дав прогноз погоди на Новий рік

5.2т
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На Новий рік в Україні очікується сніжна погода з невеликими морозами.

Докладний прогноз погоди в Україні на січень озвучив в ефірі ObozTV народний синоптик Леонід Горбань.

За словами синоптика, "під Новий рік нічна температура -5...-4, земля буде повністю вкрита снігом, все буде дуже красиво".

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"А 1-23 січня – суцільні морози. 1-10 січня буде -13...-11, потім температура знизиться на 2-3 градуси до -15. А 18-23 січня буде -22...-20", – зазначив Горбань.

"Сніг очікується 1, 3, 8, 10, 14, 15 січня. Відлига почнеться до кінця місяця з 25 січня, буде дощ зі снігом", – додав він.

Справжня зима: озвучено прогноз погоди на Новий рік

ostrnum.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, вже до кінця нинішнього століття зима в Україні скоротиться на місяць. Причиною тому є надзвичайно швидкі темпи потепління.

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Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Новини ObozTV Погода ObozTV Прогноз погоди
Особа
Леонід Горбань
Місце
Україна
Тег
погода
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