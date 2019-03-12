Справжня весна: народний синоптик розповів, коли в Україні потеплішає

В Україну прийдуть дві хвилі похолодання з нічними морозами, а стійкого потепління варто очікувати лише після 25 березня.

Якою буде погода в Україні на початку весни, розповів в ефірі ObozTV народний синоптик Леонід Горбань.

"На Євдокію, 14 березня, очікуються нічні морози -3... -4. Євдокія у нас буде холодна, чекати ранньої теплої весни не доводиться", – зазначив Горбань.

За його словами, друга хвиля похолодання прийде на 21-23 березня, і тільки після 25 березня буде стійкий перехід на плюсові температури і нормальне потепління.

aif.ua

Народний синоптик також пояснив, що сильні вітри і урагани 11 березня були пов'язані з різким переходом температури від плюса в мінус.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у понеділок, 11 березня, Україну накрила бурхлива негода. Швидкість вітру досягала 15-20 м/с, а в Карпатах і Прикарпатті до 29-34 м/с. Ураганний вітер обривав гілки, а місцями і повністю виривав дерева. Також постраждали дахи будівель, зупинки транспорту, дорожні знаки, білборди та інше.

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