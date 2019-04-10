"Сподіваюся, ти не сц*куха": Соколова викликала Скабєєву на дебати

Українська журналістка Яніна Соколова затролила скандальну російську пропагандистку Ольгу Скабєєву за надмірний інтерес до виборів в Україні і викликала її на дебати.

На роздуми одіозній поплічниці путінського режиму українка дала добу. Своє кумедне звернення до неї Соколова розмістила на сторінці у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Яніна Соколова

"Раз ти вже привселюдно заявила про свою любов до дебатів, я пропоную нам, дівчаткам, зібратися і влаштувати справжні дебати Сколова — Скабєєва? Як тобі ідейка, м? Тому давай організуємо дебати онлайн або влаштуємо телеміст. Даю тобі подумати 24 години. Сподіваюся, ти не сц*куха", — із сарказмом звернулася журналістка до пропагандистки.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше Скабєєва заявила, що є нібито дуже популярною в Україні, і пошкодувала, що реєстрація кандидатів на вибори президента в країні вже завершена.

Пізніше вона зганьбилася безглуздим роликом, в якому постала як кандидат у президенти України. У ньому посіпака путінського режиму продемонструвала нездатність говорити українською мовою, зробивши по кілька помилок майже в кожному слові.

Соколова затролила Скабєєву за безглуздий ролик і зняла цікаву пародію на нього.

На початку квітня Скабєєва заявила, що готова стати модератором на дебатах кандидатів у президенти України Володимира Зеленського та Петра Порошенка.

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