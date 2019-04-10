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"Сподіваюся, ти не сц*куха": Соколова викликала Скабєєву на дебати

1.9тЧитати матеріал російською

Українська журналістка Яніна Соколова затролила скандальну російську пропагандистку Ольгу Скабєєву за надмірний інтерес до виборів в Україні і викликала її на дебати.

На роздуми одіозній поплічниці путінського режиму українка дала добу. Своє кумедне звернення до неї Соколова розмістила на сторінці у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Яніна Соколова

Яніна Соколова

"Раз ти вже привселюдно заявила про свою любов до дебатів, я пропоную нам, дівчаткам, зібратися і влаштувати справжні дебати Сколова — Скабєєва? Як тобі ідейка, м? Тому давай організуємо дебати онлайн або влаштуємо телеміст. Даю тобі подумати 24 години. Сподіваюся, ти не сц*куха", — із сарказмом звернулася журналістка до пропагандистки.

Новини
"Вивчу українську!" Скабєєва принизливо попросилася на дебати Зеленського і Порошенка

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • раніше Скабєєва заявила, що є нібито дуже популярною в Україні, і пошкодувала, що реєстрація кандидатів на вибори президента в країні вже завершена.

  • Пізніше вона зганьбилася безглуздим роликом, в якому постала як кандидат у президенти України. У ньому посіпака путінського режиму продемонструвала нездатність говорити українською мовою, зробивши по кілька помилок майже в кожному слові.

  • Соколова затролила Скабєєву за безглуздий ролик і зняла цікаву пародію на нього.

  • На початку квітня Скабєєва заявила, що готова стати модератором на дебатах кандидатів у президенти України Володимира Зеленського та Петра Порошенка.

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Особа
Яніна Соколова
Місце
Україна
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Сявка как то..Соловьева побоялась...Поняла свой размер
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Макарский Александр
Макарский Александр
Свынарка решила сделать себе рекламу на Скабеевой. Можно еще анализы сдать предложить в прямом эфире
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Соломко Олесь
Соломко Олесь
Яночка, ти молодець! Проти кремлівських пропагандонов є кілька головних видів зброї: тролінг, сарказм та іронія. Ти ними володієш бездоганно! Ми переможемо!!!
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Соломко Олесь, Тебе нравятся слова матершины????Ты в каком кишлаке выросла
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