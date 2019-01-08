''Спочивай із миром, янголе'': рідні поділилися зворушливими фото загиблого 11-річного сина українського дипломата

Родичі загиблого 4 січня в ДТП під Тернополем сина українського дипломата Павла Процюка — 11-річного Михайла, поділилися в мережі зворушливими фото хлопчика.

Про біль втрати розповіла в Facebook бабуся Ніна Процюк. "Спочивай із миром, янголе! Як нам жити без тебе, любов моя?" — написала вона.

Хлопчик активно займався спортом і радував свою сім'ю нагородами. На кадрах видно, що він захоплювався футболом і навіть отримав у колі рідних титул "чемпіон".

Новини У Запоріжжі у ДТП загинула дитина

Павло Процюк Facebook Павло Процюк

Facebook Міша Процюк

Facebook Міша Процюк

Facebook Міша Процюк

Сам Михайло на своїй сторінці часто ділився знімками зі своєю сім'єю і друзями. На всіх фотографіях хлопчик виблискував променистою усмішкою.

Facebook Міша Процюк

Facebook Ніна Процюк

Facebook Миша Процюк

Користувачі підтримали сім'ю Процюк. Багато з них зі скорботою побажали сил і терпіння родичам. "Немає слів. Величезний біль!", "Хай Господь дасть Вам сил це пережити", "Посилаю свої поцілунки маленькому янголу", – написали вони в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11-річний Михайло Процюк загинув в результаті зіткнення фури та легковика, коли повертався з тренування.