У співробітника Ради нацбезпеки України підтвердили COVID-19: він контактував із колегами

У співробітника апарату Ради національної безпеки та оборони України підтвердили COVID-19.

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Про це в коментарі виданню "Дзеркало тижня" повідомив секретар РНБО Олексій Данілов. Підкреслюється, що відомство через випадок інфікування перейшло в онлайн-режим роботи.

Данілов не назвав конкретного імені, однак уточнив, що йдеться про працівника Ситуаційного центру РНБО, розташованого на вулиці Петра Болобачана, а не в Офісі президента на Банковій.

"Дійсно, один зі співробітників Ситуаційного центру РНБО отримав позитивний результат тесту. Стан співробітника задовільний. Проводиться, як годиться в таких випадках, епідеміологічне розслідування, встановлюються контактні особи", – розповів він.

Згідно зі словами Данілова, з інфікованим співробітником контактували колеги.

"Ми всі, у кого був контакт із хворим колегою, здали тести й чекаємо на результат. Зрозуміло, що, не чекаючи його, ми обмежили спілкування, контакти, перейшовши в онлайн-режим", – додав секретар РНБО.

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