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12 лютого • оновлено в 10:24
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"Спекотний" лютий: синоптик попередив про теплу погоду до кінця місяця

1.9т
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Метеорологічні показники вказують на те, що до кінця лютого ситуація з погодою в Європі істотно не зміниться.

Про це у Facebook повідомив синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології та директор Клубу любителів метеорології Ігор Кибальчич.

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Лютий в Україні

Лютий в Україні

Ілюстрація

"Індекс Арктичного коливання (Arctic Oscillation) за останні кілька днів досяг рекордно високого значення – 6,34! Попередній рекорд був зафіксований у 1990 році і становив 5,91. Протягом практично всієї зими 2019/2020 дана осциляція перебуває у стійкій позитивній фазі і за прогнозами до кінця лютого ситуація істотно не зміниться", – пояснив він.

"Спекотний" лютий: синоптик попередив про теплу погоду до кінця місяця
"Спекотний" лютий: синоптик попередив про теплу погоду до кінця місяця

Зазвичай, пише синоптик, за такого розкладу на більшій частині Європи спостерігаються температури вище норми.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за прогнозами метеорологів, у 2020 році в Україні знову передбачаються погодні аномалії – осінь, ймовірно, затягнеться аж до Нового року.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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