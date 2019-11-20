"Спекотна" зима 2020 в Україні: синоптики дали несподіваний прогноз

Зима в 2020 році в Україні буде досить "м'якою", температура у багатьох точках Європи очікується вищою від норми.

Про це говорять синоптики Укргідрометцентру. "Однак любителям зими все-таки не варто засмучуватися!.. Сезонні прогнози – це середня картина за 3 місяці (грудень-січень-лютий), яка може показати тільки переважаючі синоптичні процеси", – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що будуть спостерігатися і періоди більш холодної погоди.

Погода взимку ТСН

"Однак вони можуть бути менш тривалими і, наприклад, замість 20 днів з морозною погодою буде спостерігатися тільки 8 або 10 днів", – пояснили в Укргідрометцентрі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики прогнозували, що в Україні прийдешня зима 2020 року буде в основному теплою і з більш плюсовою температурою, ніж у попередні роки.

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