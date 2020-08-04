Спека й грозові дощі: озвучено свіжий прогноз погоди в Україні

В Україні 5 серпня буде спекотно, але в західних регіонах дощитиме.

Із середи, 5 серпня, до України знову повернеться літня спека. Водночас західні регіони спіткають грозові дощі.

Щоправда, вони будуть незначними. Таким прогнозом на своїй сторінці у Facebook поділилася синоптикиня Наталія Діденко.

"Середа в Україні буде спекотною. Багато буде сонця і білих красивих купчастих хмар, гарної погоди", – написала вона.

За її словами, вдень 5 серпня жителі більшості областей можуть розраховувати на температуру повітря в межах +27… +32 градусів.

Карта погоди в Україні 5 серпня (Facebook Наталка Діденко)

Водночас до західної частини України підійде атмосферний фронт, тому там очікуються періодичні грозові дощі.

Як підкреслила синоптикиня, вночі опади та грози будуть інтенсивнішими, вдень вони послабшають, але ймовірність залишиться. Тоді як на Тернопільщині та Хмельниччині – без значних опадів.

Ймовірність дощів в Україні 5 серпня (Facebook Наталка Діденко)

В областях, де йтимуть дощі, температура повітря буде нижчою – приблизно +22… +26 градусів.

У Києві 5 серпня буде сонячно та спекотно, до +30 градусів.

Прогноз синоптикині (Facebook Наталка Діденко)

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами народного синоптика Леоніда Горбаня, серпень 2020 року в Україні буде спекотним із мінімальною кількістю опадів у першій половині місяця.