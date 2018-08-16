Спека і грози в Україні: синоптик дав прогноз на два тижні

На заході та півночі України весь наступний тиждень триватимуть грози, температура триматиметься на рівні 25-30 градусів. У свою чергу, на півдні, сході та в центрі збережеться суха і спекотна погода з максимальною температурою 32-37 градусів.

Такий прогноз в ефірі ObozTV дав директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда. Також він прокоментував бурю, що вирувала у Києві, пояснивши, що це далеко не циклон.

"Це проходив атмосферний фронт. І всі ці явища, які спостерігалися у Києві - сильна злива, град і шквалисте посилення вітру - вони були дуже локальними і охопили далеко не всі райони міста. Здебільшого це Подільський, Шевченківський, частково Печерський райони, де більше проявів таких ось явищ", - уточнив синоптик.

Він вважає, що така спека протримається ще мінімум два тижні. Прогнозувати, що буде після, за його словами, неможливо.

"Точність прогнозів, які розраховуються навіть на суперкомп'ютерних технологіях, становить 15 діб. Тому поза межами 15 діб будь-які прогнози не мають сенсу", - пояснив Кульбіда.

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